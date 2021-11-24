Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,33 artışla 1.826,10 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,54 puan değer kazandı.

Dün 1.784,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 1.808,67 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.798,96, en yüksek ise 1.834,51 ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,97, teknoloji endeksi yüzde 4,26, sanayi endeksi yüzde 2,41 ve hizmetler endeksi yüzde 2,13 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 96'sı yükseldi, 2'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Yapı ve Kredi, Petkim, Kardemir (D) ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.790,6 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,73, bileşik getirisi yüzde 20,70 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1210, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 115,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 12,5780 liradan, avro 14,0960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.790,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 azalışla 81,0 dolardan işlem görüyor.