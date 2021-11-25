Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 artışla 1.820,83 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,53 puan değer kazandı.

Dün 1.812,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,39 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.819,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.814,08, en yüksek ise 1.833,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 3,91, sanayi endeksi yüzde 0,48 ve hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükseldi, 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Sasa Polyester, ASELSAN, Garanti BBVA ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.790,3 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,75, bileşik getirisi yüzde 20,72 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 115,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 11,9920 liradan, avro 13,4690 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.790,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 80,6 dolardan işlem görüyor.