Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 artışla 2.032,49 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,04 puan değer kazandı.

Dün 2.031,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,26 puan ve yüzde 0,21 artarak 2.035,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.016,49 ve en yüksek 2.042,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam, Petkim ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.770,90 dolar seviyesinde

???????Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,06, bileşik getirisi yüzde 21,07 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1282, sterlin/dolar paritesi 1,3201 ve dolar/yen paritesi 113,67 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,9250 liradan, avro 15,7210 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.770,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,04 yükselişle 74,58 dolardan işlem görüyor.