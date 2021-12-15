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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

15.12.2021 13:12
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 2.167,39 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 2.167,39 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,66 puan değer kazandı.

Dün 2.157,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,88 puan ve yüzde 1,52 değer kazanarak 2.190,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.145,63, en yüksek ise 2.195,07 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,22 ve hizmetler endeksi yüzde 1,35 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,09 ve teknoloji endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 32'si yükseldi, 65'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D), Şişecam, Yapı ve Kredi oldu.

Altının onsu 1.769,6 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,83, bileşik getirisi yüzde 21,92 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1270, sterlin/dolar paritesi 1,3260 ve dolar/yen paritesi 113,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,6870 liradan, avro 16,5610 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,08 azalışla 1.769,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 azalışla 72,9 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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