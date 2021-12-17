Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,20 artışla 2.398,76 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 118,53 puan değer kazandı.

Dün 2.278,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,61 puan ve yüzde 2,09 artarak 2.326,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.324,28 ve en yüksek 2.398,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,09, teknoloji endeksi yüzde 3,94, sanayi endeksi yüzde 5,15, hizmetler endeksi yüzde 3,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükseldi, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Şişecam, Akbank ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.806,78 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1331, sterlin/dolar paritesi 1,3316 ve dolar/yen paritesi 113,59 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,6180 liradan, avro 18,8340 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.806,78 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,95 düşüşle 73,95 dolardan işlem görüyor.