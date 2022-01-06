Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 2.012,96 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,67 puan değer kazandı.

Dün 2.005,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,82 puan ve yüzde 0,94 değer kaybederek 1.986,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.977,66, en yüksek ise 2.021,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükseldi, 61'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA, Şişecam ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.794,2 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1310, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 115,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,6990 liradan, avro 15,5110 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 azalışla 1.794,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,2 artışla 80,9 dolardan işlem görüyor.