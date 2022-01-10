Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,36 artışla 2.061,05 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,73 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.033,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,22 puan ve yüzde 0,80 değer kazanarak 2.049,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.047,18, en yüksek ise 2.066,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 1,24, teknoloji endeksi yüzde 2,24 ve hizmetler endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükseldi, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.797 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3580 ve dolar/yen paritesi 115,67 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,8140 liradan, avro 15,6470 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.797 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 yükselişle 81,60 dolardan işlem görüyor.