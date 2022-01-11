Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 azalışla 2.038,31 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,85 puan değer kaybetti.

Dün 2.045,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,54 puan ve yüzde 1 değer kazanarak 2.065,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.017,99, en yüksek ise 2.068,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 1,00, hizmetler endeksi yüzde 0,48 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükseldi, 70'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Garanti BBVA ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.807 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,09, bileşik getirisi yüzde 24,43 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1340, sterlin/dolar paritesi 1,3608 ve dolar/yen paritesi 115,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,8540 liradan, avro 15,7030 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.807 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,2 yükselişle 81,7 dolardan işlem görüyor.