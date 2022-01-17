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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

17.01.2022 13:11
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 artışla 2.095,96 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 artışla 2.095,96 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,02 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.072,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,79 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 2.089,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.083,55, en yüksek ise 2.100,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,24, teknoloji endeksi yüzde 1,33, hizmetler endeksi yüzde 1,54 ve sanayi endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükseldi, 11'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim, Garanti BBVA, Akbank oldu.

Altının onsu 1.821,8 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,25, bileşik getirisi yüzde 23,49 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1420, sterlin/dolar paritesi 1,3680 ve dolar/yen paritesi 114,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5040 liradan, avro 15,4260 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.821,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 yükselişle 84,9 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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