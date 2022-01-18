Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 azalışla 2.065,51 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,25 puan değer kaybetti.

Dün 2.085,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,95 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 2.082,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.061,44, en yüksek ise 2.086,27 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,18 ve sanayi endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u yükseldi, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik ve Yapı ve Kredi oldu.

Altının onsu 1.810 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1400, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 114,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5390 liradan, avro 15,4300 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.810 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 yükselişle 86,8 dolardan işlem görüyor.