Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 2.046,05 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,97 puan değer kazandı.

Dün 2.042,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,14 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 2.056,21 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.036,11, en yüksek ise 2.064,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13 ve hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,08 ve teknoloji endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükseldi, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Petkim, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.839 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 114,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,4350 liradan, avro 15,2420 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.839 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 87,4 dolardan işlem görüyor.