Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 azalışla 1.991,85 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,31 puan değer kaybetti.

Cuma günü 2.011,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,29 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 2.004,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.990,65, en yüksek ise 2.013,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,08 artarken, mali endeks yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 1,65 ve teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 32'si yükseldi, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.841,23 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 113,61 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,3900 liradan, avro 15,1650 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.841,23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 87,5 dolardan işlem görüyor.