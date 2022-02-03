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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

03.02.2022 13:06
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalışla 1.997,69 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalışla 1.997,69 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,55 puan değer kaybetti.

Dün 2.002,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,56 puan ve yüzde 0,33 değer kaybıyla 1.995,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.988,31 puanı, en yüksek 2.013,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,39 ve sanayi endeksi yüzde 0,09 yükselirken, mali endeks yüzde 0,89 ve teknoloji endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D) ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.803 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1285, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 114,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5890 liradan, avro 15,3360 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.803 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 düşüşle 88,3 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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