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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

07.02.2022 13:18
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,99 azalışla 1.924,61 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,99 azalışla 1.924,61 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,20 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.943,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,65 puan ve yüzde 0,03 değer kaybederek 1.943,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.908,57, en yüksek ise 1.948,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,62 ve teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükseldi, 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Kardemir (D), Akbank, İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.811,4 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,70, bileşik getirisi yüzde 20,68 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1420, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 115,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5550 liradan, avro 15,4880 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.811,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 91,7 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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