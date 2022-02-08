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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

08.02.2022 13:11
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 2.003,37 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 2.003,37 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,78 puan değer kazandı.

Dün 1.997,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,97 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 1.998,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.991,36, en yüksek ise 2.012,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,21 ve teknoloji endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükseldi, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.819,3 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,78, bileşik getirisi yüzde 20,76 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1400, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 115,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,6450 liradan, avro 15,5620 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.819,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 azalışla 91,1 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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