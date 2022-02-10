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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

10.02.2022 13:11
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 artışla 2.046,34 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 artışla 2.046,34 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,49 puan değer kazandı.

Dün 2.042,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,5 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 2048,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.037,17, en yüksek ise 2.054,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,27 ve hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükseldi, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir, Şişecam, Kardemir (D) ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.832 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1443, sterlin/dolar paritesi 1,3578 ve dolar/yen paritesi 115,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5420 liradan, avro 15,4950 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.832 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 90,9 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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