Üye Girişi
Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

16.02.2022 13:15
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 2.045,92 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 2.045,92 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,76 puan değer kazandı.

Dün, 2.038,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,75 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 2.049,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.041,27, en yüksek ise 2.057,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 0,55 ve teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Şişe Cam Fabrikaları ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.858,59 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 115,65 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,6330 liradan, avro 1,1380 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,29 artışla 1.858,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,50 yükselişle 92,2 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:52 Eski manken Firdevs Alkan'ın şüpheli ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
12:48 Yaş 20, kazandığı para 111 bin TL
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:50 Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 13:21:56. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement