Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

03.03.2022 13:12
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 2.022,66 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 2.022,66 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,57 puan değer kazandı.

Dün 1.986,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,24 puan ve yüzde 1,17 değer kazancıyla 2.009,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.009,33, en yüksek 2.024,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 1,38, sanayi endeksi yüzde 2,18 ve teknoloji endeksi yüzde 2,81 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 88'i değer kazanırken, 7'si geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Aselsan, Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.931,70 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1083, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 115,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,1410 liradan, avro 15,6750 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.931,70 dolardan, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 yükselişle 114,1 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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