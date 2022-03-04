Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

04.03.2022 13:16
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 azalışla 2.003,78 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 azalışla 2.003,78 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,50 puan değer kaybetti.

Dün 2.023,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,38 puan ve yüzde 0,46 değer kaybıyla 2.013,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.996,37, en yüksek 2.024,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 0,70 ve teknoloji endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u değer kazanırken,66'sı geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.943,6 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1007, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 115,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,2390 liradan, avro 15,6850 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.943,6 dolardan, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 yükselişle 111 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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