Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

07.03.2022 13:15
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,68 azalışla 1.977,17 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,68 azalışla 1.977,17 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,58 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.990,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,56 puan ve yüzde 0,43 değer kaybederek 1.982,19 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.972,17, en yüksek ise 1.998,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 1,35 ve hizmetler endeksi yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükseldi, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.997,3 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,3170 ve dolar/yen paritesi 115,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,3450 liradan, avro 15,5770 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,4 artışla 1.997,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 5,2 yükselişle 123 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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