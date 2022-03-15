Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

15.03.2022 13:21
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 2.086,90 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 azalışla 2.086,90 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,58 puan değer kaybetti.

Dün 2.088,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 1,20 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 2.087,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.077,59, en yüksek ise 2.095,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29 ve hizmetler endeksi yüzde 0,43 gerilerken, teknoloji endeksi yüzde 0,26 ve sanayi endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükseldi, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ford Otomotiv Sanayi, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti BBVA ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.928 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1001, sterlin/dolar paritesi 1,3038 ve dolar/yen paritesi 117,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,7890 liradan, avro 16,2690 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,1 azalışla 1.928 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 5,4 düşüşle 98,5 dolardan işlem görüyor.

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Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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