Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 artışla 2.094,97 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,59 puan değer kazandı.

Dün 2.079,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 12,69 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 2.092,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.087,72, en yüksek ise 2.098,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,95 değer kazanırken, teknoloji endeksi ise yüzde 0,12 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükseldi, 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ford Otomotiv Sanayi, Ereğli Demir Çelik ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.922 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,3061 ve dolar/yen paritesi 118,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,7150 liradan, avro 16,1590 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.922 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,3 yükselişle 99,6 dolardan işlem görüyor.