Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,55 artışla 2.121,16 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,36 puan değer kazandı.

Dün 2.088,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 15,19 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 2.103,99 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.103,99, en yüksek ise 2.128,26 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 1,91 ve teknoloji endeksi ise yüzde 0,51 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükseldi, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti BBVA ve Ford Otomotiv Sanayi oldu.

Altının onsu 1.944,8 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1034, sterlin/dolar paritesi 1,3169 ve dolar/yen paritesi 118,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,7210 liradan, avro 16,2450 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 artışla 1.944,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 4,2 yükselişle 100,7 dolardan işlem görüyor.