Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

18.03.2022 13:07
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 2.139,80 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 2.139,80 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,21 puan değer kazandı.

Dün 2.133,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 7,50 puan ve yüzde 0,35 yükselişle 2.141,09 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.135,52 ve en yüksek 2.148,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,40, sanayi endeksi yüzde 0,36 ve teknoloji endeksi ise yüzde 0,97 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükseldi, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Petkim ve Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.933,6 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1058 sterlin/dolar paritesi 1,3141 ve dolar/yen paritesi 118,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,8000 liradan, avro 16,3670 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.933,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 yükselişle 105,7 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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