Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 azalışla 2.187,67 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,14 puan değer kaybetti.

Dün 2.188,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 10,08 puan ve yüzde 0,46 yükselişle 2.198,89 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.182,34 ve en yüksek 2.203,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, sanayi endeksi yatay seyretti. Teknoloji endeksi ise yüzde 0,14 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükseldi, 50'si değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.931,1 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1000, sterlin/dolar paritesi 1,3225 ve dolar/yen paritesi 121 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,8270 liradan, avro 16,3060 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.931,1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,85 yükselişle 114,6 dolardan işlem görüyor.