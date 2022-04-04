Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,49 artışla 2.285,25 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,57 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.251,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,80 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 2.264,47 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.264,47, en yüksek ise 2.287,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 1,84 ve teknoloji endeksi yüzde 1,39 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükseldi, 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişe ve Cam Fabrikaları, Garanti BBVA, ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.926 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,22, bileşik getirisi yüzde 24,57 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1010, sterlin/dolar paritesi 1,3120 ve dolar/yen paritesi 122,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,7150 liradan, avro 16,2010 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.926 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 azalışla 103,1 dolardan işlem görüyor.