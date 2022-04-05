Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

05.04.2022 13:30
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 artışla 2.331,84 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 artışla 2.331,84 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,43 puan değer kazandı.

Dün, 2.311,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,21 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 2.321,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.313,16, en yüksek ise 2.334,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 0,49 ve teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükseldi, 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN, Garanti BBVA ve Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Altının onsu 1.927 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,39, bileşik getirisi yüzde 24,76 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,3130 ve dolar/yen paritesi 122,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,7190 liradan, avro 16,1560 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.927 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 108,3 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov savaşın uzun sürmesinin nedenini dış güçlere bağladı
13:19 Rıdvan Dilmen: Yapabilirim ama TFF Başkanı olmaya niyetim yok
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:36:30. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement