Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 artışla 2.334,43 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,14 puan değer kazandı.

Dün, 2.326,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,74 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 2.330,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.322,99, en yüksek ise 2.348,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, hizmetler endeksi yüzde 0,28 ve sanayi endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükseldi, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Garanti BBVA ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.929 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,26, bileşik getirisi yüzde 24,61 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,3090 ve dolar/yen paritesi 123,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,7440 liradan, avro 16,0900 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.929 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,1 yükselişle 107,6 dolardan işlem görüyor.