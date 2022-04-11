Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

11.04.2022 13:14
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,51 artışla 2.429,61 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,51 artışla 2.429,61 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,21 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.393,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,12 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 2.403,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.400,92, en yüksek ise 2.434,38 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,91, hizmetler endeksi yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 0,52 ve teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükseldi, 16'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Şişecam ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.958,2 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,72, bileşik getirisi yüzde 24,01 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,3050 ve dolar/yen paritesi 125,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,7340 liradan, avro 16,0970 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 1.958,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 azalışla 100 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
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Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesinde Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesinde Brent petrolün varil fiyatı 100,80 dolar Brent petrolün varil fiyatı 100,80 dolar

Borsa İstanbul, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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