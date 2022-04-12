Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

12.04.2022 13:17
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalışla 2.431,31 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalışla 2.431,31 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,80 puan değer kaybetti.

Dün 2.449,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,23 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 2.449,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.421,54, en yüksek ise 2.449,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 0,30 ve teknoloji endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükseldi, 66'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Şişecam, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.953,5 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,37, bileşik getirisi yüzde 23,63 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,3000 ve dolar/yen paritesi 125,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,6870 liradan, avro 15,9690 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.953,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,5 artışla 101,4 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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