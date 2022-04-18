Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

18.04.2022 13:18
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 2.505,24 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 2.505,24 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,87 puan değer kazandı.

Cuma günü, 2.494,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,60 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 2.502,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.490,57, en yüksek ise 2.509,84 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,55 ve teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükseldi, 26'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN ve Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Altının onsu 1.993 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,96, bileşik getirisi yüzde 22,06 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,3010 ve dolar/yen paritesi 126,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,6490 liradan, avro 15,8100 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 artışla 1.993 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 110,6 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
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Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Borsa İstanbul, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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