Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 azalışla 2.409,59 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,71 puan değer kaybetti.

Dün 2.418,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,06 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 2.425,36 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.398,90, en yüksek ise 2.439,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,31, teknoloji endeksi yüzde 1,22 ve sanayi endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükseldi, 73'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Şişe ve Cam Fabrikaları ile Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.895 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0620, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 127,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,8230 liradan, avro 15,7370 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.895 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 105,5 dolardan işlem görüyor.