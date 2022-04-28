Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

28.04.2022 13:13
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 artışla 2.466,21 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 artışla 2.466,21 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,78 puan değer kazandı.

Dün 2.451,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,53 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 2.461,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.460,32, en yüksek ise 2.477,94 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,46, hizmetler endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 1,41 ve sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükseldi, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Şişe ve Cam Fabrikaları, Akbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.890 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,40, bileşik getirisi yüzde 21,44 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi 130,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,8050 liradan, avro 15,5770 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.890 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 104,9 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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