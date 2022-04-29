Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

29.04.2022 13:13
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 azalışla 2.415,63 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 azalışla 2.415,63 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,79 puan değer kaybetti.

Dün 2.428,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,73 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 2.437,15 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.412,94, en yüksek ise 2.442,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,17 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükseldi, 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişe ve Cam Fabrikaları, Tüpraş ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.915 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,40, bileşik getirisi yüzde 21,44 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0580, sterlin/dolar paritesi 1,2560 ve dolar/yen paritesi 130,30 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,8280 liradan, avro 15,6650 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,1 artışla 1.915 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,6 değer kazancıyla 108,7 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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