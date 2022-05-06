Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

06.05.2022 13:07
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 azalışla 2.452,23 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 azalışla 2.452,23 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,03 puan değer kaybetti.

Dün, 2.466,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,57 puan ve yüzde 0,51 değer kaybederek 2.453,69 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.441,93, en yüksek ise 2.466,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,1, hizmetler endeksi yüzde 1,32, teknoloji endeksi yüzde 1,21 ve sanayi endeksi yüzde 0,35 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükseldi, 61'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Koza Anadolu Metal Madencilik ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.883 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,89, bileşik getirisi yüzde 21,98 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2340 ve dolar/yen paritesi 130,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,9400 liradan, avro 15,7915 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.883,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,97 değer kazancıyla 112,8 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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