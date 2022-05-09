Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

09.05.2022 13:17
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 2.463,24 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 2.463,24 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,52 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.458,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,25 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 2.462,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.456,55 ve en yüksek 2.480,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 0,22 ve sanayi endeksi yüzde 0,44 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,34 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükseldi, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam, Ereğli Demir Çelik ve Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.864 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,08, bileşik getirisi yüzde 23,30 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0527, sterlin/dolar paritesi 1,2315 ve dolar/yen paritesi 131,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,9940 liradan, avro 15,7860 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 azalışla 1.864 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,1 değer kaybıyla 110,1 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor 9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:50 Arka Sokaklar dizisinde "Göçmen" ifadesi sansürlendi
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:47 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
12:28 Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin
12:22 DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:28:00. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement