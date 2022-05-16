Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

16.05.2022 13:18
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 azalışla 2.418,18 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 azalışla 2.418,18 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,06 puan değer kaybetti.

Cuma günü 2.419,23 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,70 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 2.419,93 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.411,93, en yüksek ise 2.424,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükseldi, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Sabancı Holding, Koza Altın İşletmeleri ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.804 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,01, bileşik getirisi yüzde 26,58 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2230 ve dolar/yen paritesi 129,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 15,6120 liradan, avro 16,2630 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.804 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 109,6 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Brent petrolün varil fiyatı 109,88 dolar Brent petrolün varil fiyatı 109,88 dolar

Borsa İstanbul, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


Son Dakika
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 19:33:25. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement