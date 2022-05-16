Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 azalışla 2.418,18 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,06 puan değer kaybetti.

Cuma günü 2.419,23 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,70 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 2.419,93 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.411,93, en yüksek ise 2.424,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükseldi, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Sabancı Holding, Koza Altın İşletmeleri ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.804 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,01, bileşik getirisi yüzde 26,58 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2230 ve dolar/yen paritesi 129,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 15,6120 liradan, avro 16,2630 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.804 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 109,6 dolardan işlem görüyor.