Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 azalışla 2.387,51 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,11 puan değer kaybetti.

Çarşamba günü 2.393,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,90 puan ve yüzde 0,16 değer kaybederek 2.389,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.383,52, en yüksek ise 2.407,26 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,25 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,65, teknoloji endeksi yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükseldi, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.846,8 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2480 ve dolar/yen paritesi 128,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 15,9790 liradan, avro 16,9310 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.846,8 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 110,1 dolardan işlem görüyor.