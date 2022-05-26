Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

26.05.2022 13:15
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 2.427,39 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 2.427,39 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,29 puan değer kazandı.

Dün 2.418,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,70 puan ve yüzde 0,19 değer kazanarak 2.422,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.421,15, en yüksek ise 2.437,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 1,26 ve hizmetler endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükseldi, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Arçelik, Koza Altın İşletmeleri, Hektaş oldu.

Altının onsu 1.845,9 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2600 ve dolar/yen paritesi 126,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,3750 liradan, avro 17,5390 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.845,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 111,7 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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