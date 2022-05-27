Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

27.05.2022 13:11
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 artışla 2.461,40 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 artışla 2.461,40 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,56 puan değer kazandı.

Dün 2.450,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,57 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 2.454,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.454,41, en yüksek ise 2.470,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,91, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükseldi, 41'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.860 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2604 ve dolar/yen paritesi 127,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,3900 liradan, avro 17,5630 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.860 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 114,1 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Fatih Karagümrük'te beklenmeyen gelişme! Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
12:52 Dünyada kadınları en büyük göğüse sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
12:38 Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan zanlının psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı! Ekipler bağlantılarının olup olmadığı araştırıyor
12:33 Uçurumun kenarında cinsel ilişkiye giren 70 yaşındaki çift, restorandakilerin kadrajına yakalandı
12:30 Babasının evini yakan zanlı, polisin "yaptığın suç" sözlerine verdiği cevapla pes dedirtti
12:22 Fuara baskın düzenleyen zabıtalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nı karşılarında görünce geri adım attı
12:16 Serenay Sarıkaya'dan cesur paylaşım! Mini şortuyla "Hazırım" dedi
12:04 Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı! Türk bayrağını söktüler
11:58 Kamerunlu gol kralı Rostand Kako Türkiye'de yaşamını yitirdi
11:54 Şişli'de bir evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: Silah sesleri gelmeden önce kadının imdat çağrısı duyulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 13:25:20. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement