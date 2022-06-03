Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 artışla 2.602,02 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,46 puan değer kazandı.

Dün 2.601,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,66 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 2.611,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.601,66, en yüksek ise rekor seviye olan 2.623,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32 ve teknoloji endeksi yüzde 0,71 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,31 ve sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükseldi, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Karsan, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.866 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2580 ve dolar/yen paritesi 130,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,5050 liradan, avro 17,7380 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.866 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 düşüşle 116 dolardan işlem görüyor.