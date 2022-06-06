Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,42 artışla 2.638,24 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37 puan değer kazandı.

Cuma günü 2.601,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,56 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 2.619,81 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.619,81, en yüksek ise rekor seviye olan 2.649,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,89, teknoloji endeksi yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 0,97 ve sanayi endeksi yüzde 1,27 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükseldi, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Şişe ve Cam Fabrikaları, Ereğli Demir Çelik ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.854 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,17, bileşik getirisi yüzde 25,63 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0740, sterlin/dolar paritesi 1,2560 ve dolar/yen paritesi 130,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,5870 liradan, avro 17,8220 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.854 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,64 düşüşle 119,8 dolardan işlem görüyor.