Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

10.06.2022 13:11
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artışla 2.577,45 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artışla 2.577,45 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,89 puan değer kazandı.

Dün 2.571,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,13 puan ve yüzde 0,94 değer kaybederek 2.547,43 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.541,24, en yüksek ise 2.597,94 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükseldi, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA oldu.

Altının onsu 1.842,9 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,41, bileşik getirisi yüzde 25,90 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0600, sterlin/dolar paritesi 1,2460 ve dolar/yen paritesi 133,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,0800 liradan, avro 18,0960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.842,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 122,2 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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