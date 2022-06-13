Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,99 azalışla 2.517,98 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,12 puan değer kaybetti.

Cuma günü 2.543,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,32 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 2.536,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.514,65, en yüksek ise 2.552,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 1,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükseldi, 71'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, SASA Polyester, Şişecam ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.855 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,42, bileşik getirisi yüzde 25,91 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0460, sterlin/dolar paritesi 1,2200 ve dolar/yen paritesi 134,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,2550 liradan, avro 18,0520 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 azalışla 1.855 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,6 azalışla 118,4 dolardan işlem görüyor.