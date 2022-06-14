Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

14.06.2022 13:13
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 azalışla 2.498,15 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 azalışla 2.498,15 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,99 puan değer kaybetti.

Dün 2.510,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,59 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 2.526,73 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.489,82, en yüksek ise 2.533,41 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,01 ve sanayi endeksi yüzde 0,72 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,90 ve teknoloji endeksi yüzde 1,76 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükseldi, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, SASA Polyester, ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.824 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,18, bileşik getirisi yüzde 25,64 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0440, sterlin/dolar paritesi 1,2100 ve dolar/yen paritesi 134,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,2610 liradan, avro 18,0110 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.824 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 121,3 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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