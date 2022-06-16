Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 azalışla 2.516,86 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,25 puan değer kaybetti.

Dün 2.531,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,69 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 2.536,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.510,62, en yüksek ise 2.544,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,70 ve teknoloji endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükseldi, 61'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.823 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0410, sterlin/dolar paritesi 1,2130 ve dolar/yen paritesi 132,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,3140 liradan, avro 18,0240 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 1.823 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 116,5 dolardan işlem görüyor.