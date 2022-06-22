Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

22.06.2022 13:13
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 2.572,30 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 2.572,30 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,56 puan değer kaybetti.

Dün, 2.575,86 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,37 puan ve yüzde 0,48 değer kaybederek 2.563,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.552,05, en yüksek ise 2.574,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,90 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 0,16 ve sanayi endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükseldi, 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, SASA Polyester, Şişecam ve Karsan oldu.

Altının onsu 1.829 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 24,17, bileşik getirisi yüzde 25,63 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2250 ve dolar/yen paritesi 136,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,3520 liradan, avro 18,2520 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.829 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 4,8 düşüşle 107,1 dolardan işlem görüyor.

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Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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