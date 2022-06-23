Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

23.06.2022 13:13
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 2.579,45 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 2.579,45 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,15 puan değer kazandı.

Dün 2.574,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,77 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 2.576,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.570,69, en yüksek ise 2.583,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11, sanayi endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,11 ve hizmetler endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükseldi, 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Tekfen Holding ve oldu.

Altının onsu 1.831,5 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,92, bileşik getirisi yüzde 25,35 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2200 ve dolar/yen paritesi 135,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,3660 liradan, avro 18,2620 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.831,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 107,8 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

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