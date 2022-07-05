Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 azalışla 2.403,81 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,17 puan değer kaybetti.

Dün 2.405,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,85 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 2.417,84 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.388,55 en yüksek ise 2.426,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,31 ve teknoloji endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükseldi, 56'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Hektaş ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 1.803 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0300, sterlin/dolar paritesi 1,2030 ve dolar/yen paritesi 135,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,9780 liradan, avro 17,4860 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.803 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,19 düşüşle 111,3 dolardan işlem görüyor.