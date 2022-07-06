Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

06.07.2022 13:18
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 artışla 2.386,38 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 artışla 2.386,38 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,13 puan değer kazandı.

Dün 2.371,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,86 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 2.389,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.370,13, en yüksek ise 2.405,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,46, sanayi endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 1,81 ve hizmetler endeksi yüzde 1,31 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 71'i yükseldi, 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Hektaş, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Tüpraş, oldu.

Altının onsu 1.764,0 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0210, sterlin/dolar paritesi 1,1930 ve dolar/yen paritesi 135,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,2240 liradan, avro 17,5980 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,05 azalışla 1.764,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 102,5 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

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